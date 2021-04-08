Детские лагеря в Нижнем Новгороде разрешат заполнить на 75%

Летние лагеря в Нижнем Новгороде смогут принять этим летом около 125 тыс. детей, сообщили в мэрии. Работать будут семь загородных лагерей и две базы отдыха, а также лагеря с дневным пребыванием при школах. Из-за ограничений по коронавирусу COVID-19 учреждения будут заполнены не более чем на 75% от общей вместимости.

Перед каждой сменой сотрудники лагеря будут сдавать ПЦР-тест на коронавирус COVID-19, сотрудники пищеблока будут работать в масках и перчатках. Отдыхающим будут ежедневно мерить температуру тела.

Приемка муниципальных загородных лагерей, открывающихся в первых числах июня, пройдет до 25 мая, лагерей, открывающихся позднее – до 18 июня.

По данным Роспотребнадзора, летом 2020 года в Нижегородской области работали только десять детских лагерей, в них отдохнули чуть более 4 тыс. детей. Для сравнения, в летний сезон 2019 года в загородных лагерях отдохнули 115 тыс. детей.

Анастасия Еремина