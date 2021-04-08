В Новосибирске суд вынес приговор убийце директора ЖСК «Залесский»

Центральный районный суд Новосибирска признал инвестора ЖСК «Залесский» Анатолия Парового виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) директора компании Олега Арчибасова. Также его признали виновным в хранении, перевозке и ношении боеприпасов к огнестрельному оружию (ч. 1 ст. 222 УК РФ), сообщает прокуратура региона.

Обвиняемый признал вину в течение следствия и судебного процесса. Анатолий Паровой осужден на девять лет и один месяц колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить 1,5 млн руб. семье убитого, из которых 1 млн руб. уже выплатил добровольно.

Директор ЖСК «Залесский» Олег Арчибасов был убит 27 января прошлого года. Злоумышленник выстрелил в него трижды. Одна пуля попала в голову, еще две — в спину. Основной причиной убийства, по версии следствия, был назван длительный конфликт с Анатолием Паровым из-за невыплаченного потерпевшим долга в 42 млн руб., который был потрачен на достройку дома. После преступления он скрылся во Франции, где имел вид на жительство. В середине марта обвиняемый вернулся в Новосибирск, где был задержан полицейскими.

Даниил Тарабукин