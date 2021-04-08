Mercedes-AMG анонсировал гибридную силовую установку E Performance

Компания Mercedes-AMG анонсировала гибридную силовую установку E Performance, которая появится на серийных моделях марки.

В состав E Performance войдут 4-литровый бензиновый турбомотор V8, который сочетается с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и отдельным модулем на задней оси, в состав которого войдут 204-сильный электромотор, двухступенчатая трансмиссия и блокировка дифференциала с электронным управлением. Суммарная мощность силовой установки составит 816 л.с., а за счет батареи на 6,1 кВт/ч машина сможет разгоняться до 130 км/ч на одной электротяге.

Заявлено, что E Performance получит несколько вариантов. Версия с V8 будет доступна для флагманской версии лифтбека Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe, а AMG-версия нового C-Class будет оснащаться гибридной силовой установкой на основе рядного 4-цилиндрового двигателя.

Для E Performance предусмотрены несколько режимов работы (Electric, Comfort, Sport, Sport+, Race и Individual), а кроме того по несколько вариантов настроек будет доступно для полного привода, системы стабилизации, заднего дифференциала и системы рекуперации энергии.

Премьеру первой серийной модели с силовой установкой E Performance в Mercedes-AMG должны провести в 2021 году.