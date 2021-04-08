Ярославские предприятия участвуют в федеральном конкурсе «Экспортер года»

В Ярославской области начался прием заявок на участие в федеральном конкурсе «Экспортер года», сообщили в департаменте регионального развития и внешнеэкономической деятельности. Прием заявок продлится до 15 июня.

В департаменте уточнили, что победители конкурса будут определены в 14 номинациях. Принять участие в конкурсе могут предприятия, не имеющие задолженностей и неисполненных бюджетных обязательств. Возможно наличие иностранного капитала, но не более 50%.

По данным департамента, в настоящее время продукцию на зарубежный рынок поставляют 573 предприятия Ярославской области, из которых 400 - субъекты малого и среднего предпринимательства. Ярославские экспортеры поставляют товар на рынок 100 государств.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что в 2020 году предприятия Ярославской области отгрузили на зарубежный рынок товаров на общую сумму $950 млн.

По данным департамента, в прошлом году на 14.4% выросли поставки на зарубежные рынки продукции деревообработки. Экспорт технического текстиля вырос на 13%, а экспорт продукции АПК увеличился в 2,5 раза. Поставки продукции машиностроения выросли на 7,5%.

Дарья Сабаева