Около 20 человек осуждены в Республике Алтай по делу о массовых беспорядках в СИЗО

В Майминском районе (Республика Алтай) суд приговорил 18 человек к различным срокам лишения свободы по уголовному делу о массовых беспорядках в следственном изоляторе (СИЗО). Инцидент произошел пять лет назад, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Как установил суд и следствие, 22 сентября 2016 года один из заключенных СИЗО-1 призвал других «к беспорядкам и уничтожению имущества». Его поддержали более 23 человек в 16 камерах. Злоумышленник вместе с пятью сокамерниками вырвали стол и две лавки и забаррикадировали входную дверь. Остальные осужденные уничтожили телевизионные камеры, которые находились внутри помещений.

«В результате предпринятых противоправных действий было повреждено и уничтожено имущество учреждения на общую сумму свыше 150 тыс. руб., дезорганизована деятельность следственного изолятора»,— говорится в сообщении. Сотрудники регионального управления ФСИН пресекли их действия.

В участии в массовых беспорядках признаны виновными 18 человек (ч. 2 ст. 212 УК РФ), один из них также признан виновным в призывах к беспорядкам (ч. 3 ст. 212).

Екатерина Лукашевич

Екатерина Лукашевич