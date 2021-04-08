Объявлены торги на достройку обхода Канска за 2,3 млрд рублей

Федеральное управление автодорог «Енисей» объявило конкурс по выбору генподрядчика на достройку обхода Канска в Красноярском крае. Стоимость госконтракта составляет 2,3 млрд руб. средств федерального бюджета. Выбрать победителя планируется в конце апреля. Выполнить работы по контракту предполагается к 15 октябрю 2023 года.

Ранее, как сообщал “Ъ-Сибирь”, работы по строительству обхода вела новосибирская компания «Сибмост». Изначальная стоимость контракта составляла 4,6 млрд руб. Компания должна была построить обход протяженностью 18 км до октября 2020 года. Позже сроки строительства были продлены до ноября 2021 года.

По данным Росавтодора, к середине июня этого года было собрано 77 из 274 м будущего моста, завершено устройство опор и установлены 16 водопропускных труб.

АО «Сибмост» было признано банкротом в мае 2020 года после четырех лет рассмотрения дела. Суд не утвердил мировое соглашение с кредиторами, которым компания задолжала около 8 млрд руб.

Оксана Павлова