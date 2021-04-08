В Татарстане после ДТП с участием полицейского возбудили уголовное дело

ГСУ МВД по Татарстану возбудило уголовное дело после аварии с участием полицейского. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что инцидент произошел накануне поздно вечером на пересечении улиц Островского и Миннуллина в Казани. По данным министерства, полицейский, сидевший за рулем «Хендай», совершил столкновение с автомобилем «Мицубиси Лансер» под управлением 18-летнего молодого человека. В результате аварии пострадали пять человек. Это водитель и четыре пассажира автомобиля «Мицубиси». Все они доставлены в больницу.

По факту произошедшего проводится служебная проверка. Глава МВД по Татарстану принял решение об увольнении предполагаемого виновника ДТП из органов внутренних дел. Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» (п. «а» и «б» ч.2. ст. 264 УК РФ), отметили в ведомстве.

"Ъ-Казань"