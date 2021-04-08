08 апреля, четверг
Войти в профиль
Уфа. Башкортостан

Коротко

Новости

все новости

Приложение

Партнерские проекты

Глава СКР поручил повторно изучить дело Владимира Санкина

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подчиненным еще раз изучить материалы дела жителя Уфы Владимира Санкина, приговоренного в январе к восьми годам колонии строгого режима за убийство Владимира Зайцева, якобы пристававшего к подросткам.

По сообщению пресс-службы СКР, такое решение глава ведомства принял после «выхода в эфир на одном из федеральных телеканалов программы, посвященной ходу расследования уголовного дела в отношении Санкина». Центральный аппарат СКР должен будет изучить, как республиканское управление обосновало квалификацию действий осужденного и какие смягчающие и отягчающие обстоятельства были установлены при расследовании, а также «проанализировать обоснованность процессуальных решений, иные собранные доказательства».

14 января Кировский районный суд Уфы признал Владимира Санкина виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть (ч.4 ст. 111 УК РФ). Приговор выносился на основании вердикта коллегии присяжных.

Анна Соколова


Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

В регионе

Партнерский материал

Мероприятие

Партнерские материалы

Профиль пользователя