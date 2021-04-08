Глава СКР поручил повторно изучить дело Владимира Санкина

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подчиненным еще раз изучить материалы дела жителя Уфы Владимира Санкина, приговоренного в январе к восьми годам колонии строгого режима за убийство Владимира Зайцева, якобы пристававшего к подросткам.

По сообщению пресс-службы СКР, такое решение глава ведомства принял после «выхода в эфир на одном из федеральных телеканалов программы, посвященной ходу расследования уголовного дела в отношении Санкина». Центральный аппарат СКР должен будет изучить, как республиканское управление обосновало квалификацию действий осужденного и какие смягчающие и отягчающие обстоятельства были установлены при расследовании, а также «проанализировать обоснованность процессуальных решений, иные собранные доказательства».

14 января Кировский районный суд Уфы признал Владимира Санкина виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть (ч.4 ст. 111 УК РФ). Приговор выносился на основании вердикта коллегии присяжных.

Анна Соколова