08 апреля, четверг
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Ижевск. Удмуртия

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Жительницу Воткинска осудили за покушение на сбыт 44 пакетов с наркотиками

Суд приговорил жительницу Воткинска к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что в ноябре 2020 года подсудимая получила от неустановленного лица координаты закладки с 44 пакетами наркотиков в Ижевске. Их общая масса составляла 40,85 грамм. Она должна была доставить запрещенные вещества в Глазов и разложить на мелкие закладки для дальнейшего сбыта.

Женщина приехала в Ижевск, забрала наркотики, а затем вернулась в Воткинск. Там ее задержали сотрудники полиции.

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