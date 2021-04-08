Главу поселения в Челябинской области обвиняют в превышении полномочий

СК возбудил уголовное дело в отношении главы Кумлякского сельского поселения (Уйский район Челябинской области) Николая Сидорука, которого подозревают в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ).

По данным следствия, он в 2008-2011 годах, зная, что две квартиры в селе являются федеральной собственностью и находятся в управлении областного учреждения, изготовил документ о признании их бесхозным имуществом и принятии в собственность муниципалитета. После этого подозреваемый передал квартиры по договорам социального найма двум свои знакомым, а те в дальнейшем по договорам безвозмездной передачи оформили квартиры в собственность. Ущерб от незаконных действий глава поселения оценен более чем в 1,7 млн руб.

Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.