Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, чем интересна новая модель часов от Blancpain.

Сейчас увидеть в рекламе часов или просто их описании фразу о том, что они без радиации представляется странным. Тем не менее раньше говорить об этом имело смысл. Дело в том, что радий мог присутствовать в люминесцентных материалах.

А кто в середине прошлого века не мог обойтись без чтения индикаций в условиях плохой видимости и темноты? Дайверы! Им особенно важно было знать, что в их часах радиации нет. Именно поэтому в 1960-х компания Blancpain решила отметит значком «без радиации» на циферблате свою самую знаменитую модель — Fifty Fathoms. Версия именно этих часов использовалась боевыми ныряльщиками немецкого военно-морского флота.

Теперь Blancpain решил вспомнить эту популярную не только у профессиональных ныряльщиков модель и выпустить Tribute to Fifty Fathoms No Rad с ярким значком на циферблате. Кроме того, что это просто стилевые часы, это еще и отличный повод начать беседу. Часы, о которых хочется поговорить. А это даже ценнее отсутствия радиации или точной хронометром.