«Фактор близости к набережной играет большую роль для имиджа новостроек»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, насколько больше цена квартиры с видом на реку.

Квартиры на набережных традиционно востребованы на рынке и считаются ликвидным активом. Жить с видом из окна на воду нравится многим, клиентский спрос на такие лоты стабильно высокий. Но за последний год внимание к ним побило рекорды: выручка девелоперов по их реализации выросла в два раза, а количество жилых комплексов у воды впервые с 2014 года достигло 9%, посчитали эксперты компании «Метриум».

Общая протяженность береговой линии Москвы-реки в черте города превышает 200 км, но исторически набережные в столице были преимущественно промышленными, и жилья здесь строилось очень мало. Сейчас ситуация постепенно меняется, и основным трендом становится вовлечение прибрежных зон в жизнь города при сохранении их природных преимуществ. В связи с этим сегодня появляется все больше интересных жилых проектов на первой линии, причем как в центре города, так и на окраинах.

Фактор близости к набережной, по мнению брокеров, играет большую роль для имиджа новостроек — это тот критерий, за который покупатель готов платить больше на 20-25%. Кроме того, ликвидность таких лотов сохраняется и в случае их дальнейшей перепродажи на вторичном рынке. Есть даже определенные дома вдоль реки, за видовыми квартирами в которых инвесторы «охотятся», выжидая, когда собственники выставят их на продажу.

В итоге, учитывая активный спрос на видовые квартиры в домах на набережных при пока еще недостаточном объеме предложении, эксперты делают выводы о высокой инвестиционной привлекательности таких активов. Квартиры у реки быстро сдаются в аренду либо выгодно продаются: московская недвижимость стабильно дорожает, а эксклюзивные лоты с прекрасными видовыми характеристиками раскупаются в первую очередь.