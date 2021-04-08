«Это был не футбол, а музыка под снегом» Владимир Осипов — о победе ПСЖ в игре с «Баварией»

Первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов сыграны. «Челси» одолел «Порту» со счетом 2:0, а ПСЖ смог справиться с «Баварией», причем в Мюнхене (3:2). За игрой следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Это был не футбол, а музыка, музыка под снегом, так как снегопад в Мюнхене не закончился до финального свистка. Такой футбол, я уверен, можно смотреть вечно. Скорости, удары пятками, умопомрачительный дриблинг и какие-то невероятные атаки как ПСЖ так и «Баварии», заставляли забыть, что на трибунах нет болельщиков. Этот матч начался настолько неожиданно, что челюсти отвисли даже у истинных знатоков футбола.

3-я минута: Мбаппе выводит парижан вперед, а на 28-й защитник Маркиньос отправляет «Мюнхену» второй мяч, заставляя комментатора Романа Нагучева с трудом подбирать слова: «И это великолепная передача, просто восхитительный пас, это гениально! Маркиньос забивает второй мяч “Парижа” в этой игре. Нойер в шоке. Просто невероятно крутой пас. И то, что Маркиньос не стал делиться с Мбаппе, наверное, еще круче».

Но на форме у игроков «Баварии» не просто так написано: «Мы те, кто мы есть». Проигрывая «Парижу» 0:2 «Бавария», можно сказать, перевернула игру. Один мяч отыграла до перерыва, а во втором тайме просто прижала парижан к воротам, и казалось, сейчас забьет еще пять, не меньше. Но получилось только раз. Хотя вратарю ПСЖ Кейлору Навасу пришлось потрудиться. Представляете, он совершил 10 сейвоф. Порой было не понятно как мяч не проскальзывал в сетку.

А когда после такого напора Мбаппе забил Баварии третий гол, комментатор от эпичности происходящего чуть не сошел с ума: «Мбаппе — удар, гол, 3:2. “Париж” возвращается в игру. Ну и дела, какая игра! Что, если бы вы выбрали другое времяпровождение?

Что, если бы вы променяли этот матч на свидание, а она даже не стала вашей женой?

Тогда для чего все это было, если вы пропускаете такую игру?».

Уже потом после того как прозвучал финальный свисток и страсти немного улеглись, футбольный эксперт Игорь Шалимов объяснил почему с таким количеством ударов по воротам «Бавария» все же не смогла дожать ПСЖ: «Одно дело, когда у тебя нападающий забивает 10-12 голов за сезон, а другое дело, когда у тебя человек забивает под 30. Поэтому Левандовский, конечно, большая потеря для «Баварии». Я думаю, с этим многое связано».

Так что, как бы не говорили о том, что футбол командная игра, но без такого забивающего форварда как Левановский даже «Бавария», до этого не проигравшая 19 матчей подряд в Лиге чемпионов, может уступить. Но в отвесной встрече через неделю в Париже Левандовски будет в строю и возможно будет еще круче! Одно можно сказать точно, кто выйдет в полуфинал Лиги чемпионов, ПСЖ или «Бавария», предсказать нереально. А вот в противостоянии «Порту» и «Челси», похоже, все ясно. «Челси» выиграл 2:0 и английскому клубу вряд ли что-то помешает дожать «Порту», тем более что ответная встреча так же пройдет на нейтральном стадионе в Севилье. И, естественно, без болельщиков