Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич делится своими ощущениями от организации проекта в «Манеже».

В Санкт-Петербургском «Манеже» открыта очередная выставка-блокбастер. «(Не)подвижность». Это про русскую скульптуру, от начала начал — Федота Шубина, Козловского — до Александра Матвеева, наверное, последнего продолжателя классической традиции, по мнению кураторов.

Чуть больше века — это вся история отечественной скульптуры досоветского времени. За пару столетий до них, до наших первых, «отбезобразничали» свое гении Челлини и Микеланджело, за столетие до — перевернул восприятие европейского эротизма гений Бернини, за шесть сотен лет до этого — безымянные мастера Шартра создавали на фасаде одноименного собора выдающиеся обобщенные, но в то же время портретно психологические образы святых и донаторов. А сын архангелогородского крестьянина-резчика по кости Федот Шубной и родился-то только в 1740-м и первые свои неоклассические портреты начал ваять в конце 1760-х, в Париже, куда уехал вместе с Александром Ивановым. Вот такая у нас глубина отечественной истории искусств и, к слову, отечественного антикварного рынка.

Выставка гениальная, никогда, мне кажется, ничего подобного у нас не было. Она очень трудоемкая по организации и очень необычная по презентации, как и все, что делает в последние годы команда питерского «Манежа» во главе с Павлом Пригара. Я обязательно еще поговорю с моим другом Павлом, под запись — выставка продлится до 16 мая. А пока просто опишу некоторые первые свои ощущения.

Работ действительно много — 65 авторов. Если вы любите скульптуру и русское искусство вообще, наверняка найдете что-то для себя привлекательное. Я люблю. Мне более всего по душе наши «импрессионисты»: Паоло Трубецкой, Анна Голубкина. Они очень, как говорят эксперты, «во времени», «в тренде», весьма профессиональны. Специально для выставки пространство «Манежа» преобразилось в громадную инсталляцию на тему императорского театра. Это придумал Василий Бархатов, знаменитый оперный постановщик. Звучит музыка репетиций… Аллегории. Намеки. По словам Бархатова, опера и скульптура — это два самодостаточных жанра, которые существуют в рамках одного сложного проекта.