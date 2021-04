«Гаджет легко сойдет за саундбар» Александр Леви — о колонке One SL

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о результатах тестирования новинки компании Sonos.

В ближайшие пять лет рынок беспроводных колонок будет расти в среднем почти на 30% ежегодно. Такой впечатляющий прогноз дают аналитики Fortune Business Insights. Они же представили десятку ключевых профильных игроков. Пятая позиция в списке за американским вендором Sonos, новинку которого я недавно тестировал.

Речь о модели One SL. Ее первоочередная задача строго акустическая — проиграть музыку со смартфона или других носителей, а также дополнить сетеропару или другую аудиосистему. В этом гаджете нет встроенного голосового помощника, что подчеркивает и сам производитель. One SL, по сути, является копией модели One, но без возможности голосового управления. Для пользователя же интегрированный «умный» ассистент — это довольно важный фактор. Например, в прошлом году сразу треть российского рынка беспроводных колонок удалось забрать «Яндексу». И девять из десяти проданных им гаджетов были с «Алисой» на борту.

Но если с Sonos One SL не болтать, а воспроизводить на этой колонке звук, то результат будет приятным, особенно с учетом размеров новинки. И больше поразила не столько способность «омузыкалить» жилье, сколько прибавка в качестве звука при просмотре телевизора. Гаджет легко сойдет за саундбар, пусть в нем всего лишь два динамика. Во время настройки через мобильное приложение Sonos One SL предложит просканировать комнату, лучше это сделать. Придется минутку походить по помещению, размахивая смартфоном под громкие звуки, но шаманский ритуал того стоит: колонка получит представление о размерах и пространственных особенностях комнаты, а также своем в ней положении. Это поможет ей позиционировать направление звука.

Из доступных средств коммуникации в One SL только Wi-Fi и порт Ethernet. Значительно распространенной, я бы даже сказал, канонической поддержки Bluetooth в новинке Sonos нет. Как и встроенного аккумулятора. Но так как это модель для дома, процесс использования от этих ограничений никак не страдает. Разработчики мобильного приложения Sonos учли большой выбор стриминговых музыкальных сервисов и дали пользователям возможность авторизоваться в них. Так что неважно, где хранятся ваши любимые треки или плейлисты: Apple Music, Spotify или «Яндекс.Музыка», например — их можно запускать из одного плеера мобильного приложения, что довольно комфортно.