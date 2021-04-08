Запертых в котокафе кошек освободили в Ижевске

В Ижевске освободили кошек, запертых в котокафе «Мяулэнд». На месте работали ветеринары, полицейские и глава города Олег Бекмеметьев, сообщает Izhlife.

Ранее сообщалось, что котокафе накопило большие долги в период коронавирусных ограничений. В начале марта 2021 года его закрыли, но задолженность погасили неравнодушные граждане, собравшие деньги. В конце марта помещение вновь закрыли по приказу арендодателя. При этом забрать кошек из кафе владелице не разрешили. Появлялась информация, что животные сидят в нем без питья и света, но Олег Бекмеметьев, подключившийся в ситуации, сообщил, что кошкам ничего не угрожает, а фактов жестокого обращения с животными не выявлено.