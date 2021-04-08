В Самаре назначена новая глава регисполкома «Единой России»

Пост руководителя регионального исполнительного комитета «Единой России» в Самарской области заняла Ирина Кочуева. Соответствующая информация размещена на сайте партии.

В марте текущего года Дмитрий Холин покинул должность руководителя исполнительного комитета самарского регионального отделения партии «Единая Россия». Он возглавлял регисполком «Единой России» с декабря 2019 года.

С ноября 2018 года до января минувшего года Дмитрий Холин был мэром Жигулевска. До этого он более 14 лет работал в правительстве Самарской области, был руководителем аппарата администрации Самары.

Ирина Кочуева более 10 лет проработала в ОАО «Волготанкер», начав с должности ведущего специалиста по юридическим вопросам управления инвестиций и развития, позднее стала заместителем директора управления, затем начальником отдела страхования судоходных предприятий компании. С 2007 года работала в Главном управлении Федеральной регистрационной службы по Самарской области. С 2008-го по 2012 год занимала должность директора представительства негосударственного пенсионного фонда НК «Роснефть» в Самарской области. Ирина Кочуева также возглавляла ассоциацию ТСЖ, ЖСК и советов МКД Самарской области.

Георгий Портнов