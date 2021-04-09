Максим Власов спустился за поясом

Завтра в американском городе Талсе Максим Власов может вернуть России абсолютную гегемонию в полутяжелом весе (до 79,4 кг). Для этого очень опытному боксеру, чьи главные бои состоялись в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), в поединке за вакантный титул Всемирной боксерской организации нужно одолеть американца Джо Смита-младшего, который в 2019 году ничего не смог противопоставить другому отечественному бойцу, Дмитрию Биволу, но с тех пор, как считают эксперты, прибавил.

Максиму Власову выпало выступить в очень заметном бою. Полутяжелый вес — это вообще особенная для России категория. В ней в прошлом десятилетии возникла какая-то аномальная концентрация отечественных боксеров высочайшего уровня. А осенью 2019 года они даже добились абсолютной гегемонии. После того как в октябре Артур Бетербиев разделался с украинцем Александром Гвоздиком и добавил к титулу Международной боксерской федерации (IBF) титул Всемирного боксерского совета (WBC), все четыре значимых пояса оказались у российских полутяжей — Бетербиева, а также чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Дмитрия Бивола и чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) Сергея Ковалева. Продержалась она, правда, всего несколько недель, до ноябрьского боя, в котором гениальный мексиканский средневес Сауль Альварес, решивший ради новой порции славы прыгнуть в непривычную категорию, одолел Ковалева. Однако вскоре Альварес, посчитавший, что экспериментов с него пока хватит, захотел спуститься туда, где противники чуть — в самом буквальном смысле слова — полегче, и от пояса отказался. А долгий процесс подбора правильного сочетания его соискателей вырулил к матчу между Джо Смитом-младшим и Максимом Власовым.

Власов, конечно, шанс подраться за титул заслужил, даже не какими-то конкретными поединками, а всей профессиональной карьерой. Она у 34-летнего боксера уже долгая, насчитывает 48 боев. Наиболее заметная ее часть, впрочем, относится не к полутяжелому, а к первому тяжелому весу. «Крузером» Власов, начинавший когда-то в суперсредней категории (до 76,2 кг), был довольно успешным. Он побеждал хороших оппонентов вроде Рахима Чахкиева, а в 2018 году его включили в число участников престижного проекта World Boxing Super Series. В нем восемь бойцов определяют лучшего из лучших по системе с выбыванием. Но Власов срезался уже в четвертьфинале, стартовом раунде гонки за призом, на матером поляке Кшиштофе Гловацком. После того поражения он и поменял категорию на, возможно, более комфортную для себя.

Соперник Власова, который на три года моложе, давно в элите, однако первое же пересечение с российским боксом вылило на него ушат холодной воды. В 2019 году Смит пытался отнять у Бивола принадлежавший российскому боксеру титул. От американца ждали серьезной рубки, а в действительности чемпион выиграл по очкам без каких-либо проблем. По ходу поединка создавалось впечатление, что Смит просто не знает, как подобраться к Биволу, хотя противник подбирался к американцу постоянно.

Потом Джо Смит, возвращая претендентский статус, выиграл у двух чрезвычайно сильных противников — соотечественника Джесси Харта и колумбийца Элейдера Альвареса. Оба котировались примерно на одном с ним уровне, южноамериканец — даже выше. Но Харта Смит здорово помучил (итоговый вердикт — выигрыш раздельным решением — рисует несколько искаженную картину происходившего в ринге), а крепкого Альвареса нокаутировал в девятом раунде.

Об этих боях, разумеется, вспомнил, оценивая для ESPN расклад перед матчем в Талсе, Тимоти Брэдли, в прошлом знаменитый полусредневес. Брэдли уверен, что они — убедительное подтверждение того, что провал в матче с Биволом, как и более ранний проигрыш кубинцу Салливану Баррере, сослужил добрую службу Смиту, заставил его пересмотреть взгляды на бокс, научиться лучше выбирать дистанцию и лучше использовать козыри. Последние, впрочем, остаются все теми же, что и раньше: Джо Смит — боксер, который любит давить, брать темпом и мощью ударов. Неплохая на первый взгляд характеристика, но в ней есть обратная сторона. Брэдли сформулировал это так: «Он все время дерется как будто бы на одной и той же передаче». Понятно, что имелось в виду: монотонность и предсказуемость, в боксе часто губительные.

А рассказывая о Максиме Власове, Тимоти Брэдли заметил, что не совсем точным будет представлять его именно как бывшего «крузера», то есть акцентировать внимание на мощи и привычке биться с достаточно крупными соперниками. Не в этом дело. Мощь как раз никогда не фигурировала в числе основных достоинств Власова, и в этом плане, по мнению эксперта, Смиту он неровня. Зато россиянин всегда выделялся техникой, гибкостью, умением переключать те самые передачи. А Баррера с Биволом, против которых у Смита не нашлось приема, тоже удивительно гибкие технари.

Алексей Доспехов