Альфа-Банк открыл в Ростове офис будущего

В Ростове появился первый на Юге России банковский офис в phygital-формате* - без перегородок, стоек и оргтехники, но с кофейной и эко-зоной и комфортными переговорными для клиентов и их партнеров. Альтернативу стандартным решениям представил Альфа-Банк. Благодаря цифровизации процессов в отделении одновременно работают до 10 сотрудников, а сервис больше не предполагает разделения на физических и юрлиц.



Open-space, в котором сотрудник с ноутбуком сам идет к клиенту, а выдачу талонов заменяет биометрия лица; пространство, напоминающее скорее коворкинг, чем отделение банка, - таким представил Альфа-Банк свой новый phygital-формат. Его задача – изменить представление клиента о классическом банковском обслуживании и предложить ему по-новому почувствовать себя в пространстве офиса.

Появление офиса в формате phygital, в котором гармонично сочетаются дружелюбное физическое общение и передовые цифровые технологии — ответ на вызов времени, - подчеркнул региональный управляющий Альфа-Банка в Ростовской области Антон Бутенко. - Пандемия значительно подстегнула развитие цифровых каналов - многие компании активно развивают это направление. Альфа-Банк всегда идет в ногу со временем и тенденциями стремиться стать самым удобным для клиента», - отметил он.

В phygital-офисе на пр. Ворошиловском, 31 нет привычных стоек сотрудников, компьютеров, принтеров, проводов и даже рекламных плакатов. А есть – много пространства и света и все, что необходимо для удобства клиента, включая счетчик банкнот в отельном кабинете с банкоматом и уютные переговорные, которые можно зарезервировать в приложении или по звонку менеджеру, и использовать для общения с реальными и потенциальными партнерами.

Наряду с цифровизацией, Альфа-Банк поддерживает и еще один тренд, становясь все более eco-friendly. Так, отказ от электронного документооборота позволяет ему экономить до 3 тонн бумаги в год, а phygital-офисы, включая ростовский, оснащены эко-зонами с растениями.

Phygital-офис Альфа-Банка в Ростове стал первым на Юге России и седьмым региональным после Новосибирска, Красноярска, Липецка, Ставрополя, Тюмени и Казани. В сентябре ростовское отделение на ул. Красноармейской, 170 также заработает в новом формате.

* Phygital — от английского physical и digital, сочетание цифровых и физических каналов.