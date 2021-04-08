В Ярославской области от коронавируса за сутки скончались два человека и 87 заболели

В Ярославской области за прошедшие сутки было зафиксирован две смерти от коронавирусной инфекции, сообщил федеральный оперативный штаб. По данным оперативного штаба, в регионе в течение последних суток было выявлено 87 новых случаев заболевания COVID-19. За это же время в области 79 человек выздоровели и выписаны из больниц.

По сведениям на 6 апреля, всего в Ярославской области с начала пандемии коронавирусной инфекции выявлено 36794 случая заболевания COVID-19. Из общего числа заболевших коронавирусом 35052 человека вылечились. 494 пациента, болевших коронавирусом, умерли.

Антон Антонов