Коронавирус в Черноземье: 591 заболевший, 748 выздоровевших, 24 умерших

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшие сутки в Черноземье выявлен 591 новый случай заболевания коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии в макрорегионе достигло 237 745 человек. За сутки зафиксировано 24 летальных случая — два в Белгородской области, девять в Воронежской, по пять в Курской и Липецкой, один в Орловской и два в Тамбовской области (всего 5 165 случаев). За минувший день выздоровели 748 (всего 218 713) человек.

В Белгородской области зафиксировано 86 новых случаев COVID-19 (всего 34 962), выздоровели 196 (всего 32 865), умерли за все время пандемии — 581.

В Воронежской области — 193 новых случая (всего 76 741), новых выздоровевших — 201 (всего 71 412), умерли за все время пандемии — 2 465.

В Курской области — 88 подтвержденных диагнозов за сутки (всего 34 749), выздоровели 107 (31 597), смертельных случаев с марта 2020 — 612.

В Липецкой области зарегистрирован 81 новый случай коронавируса (всего 28 268), новых выздоровевших 77 (всего 25 106), смертей с начала пандемии у пациентов с COVID-19 — 566.

В Орловской области — 60 новых случаев (всего 32 923), выздоровели 72 (всего 30 293), умерли с начала пандемии — 515.

В Тамбовской области за сутки подтверждено 83 диагноза коронавируса (всего 30 102), новых выздоровевших 95 (всего 27 440), летальных исходов у пациентов с COVID-19 с марта 2020-го — 426.

Мария Старикова