В системе «Трактора» появится женская команда

В Женской хоккейной лиге (ЖХЛ) в сезоне 2021/2022 появится команда «Белые медведицы» из Челябинска, которая войдет в систему «Трактора». Как сообщают в пресс-службе «черно-белых», в ближайшее время руководство примет решение по составу тренерского штаба и начнется комплектование команды на будущий сезон.

«Белые медведицы» уже были представлены в системе «Трактора» в сезоне 2014/2015, а затем были расформированы. До этого в разные годы женская хоккейная команда в Челябинске существовала под названиями «Метелица» (1997/1998), «Ника» (1998-2000), «Казак-Уральский» (2000-2002). В 2002-2014 годах команда называлась «Факел», ее высшим достижением были бронзовые медали чемпионата России 2010/2011 года.