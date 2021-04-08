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Уфа. Башкортостан

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Директор совхоза «Алексеевский» складывает полномочия депутата Курултая

Директор ГУП совхоз «Алексеевский», депутат Курултая Башкирии от «Единой России» Рамзил Низаметдинов написал заявление о досрочном сложении полномочий на имя спикера парламента. Отказ от мандата связан с переездом господина Низаметдинова, сообщает пресс-служба Курултая.

55-летний Рамзил Низаметдинов избирался по Буйскому одномандатному округу (Янаульский и Бураевский районы). Для передачи вакантного мандата по этому округу в сентябре будут организованы довыборы. Как пояснили "Ъ-Уфа" в «Единой России», кандидат от партии на довыборы будет определен на праймериз.

Дарья Кучеренко


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