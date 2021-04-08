Суд обязал администрацию станицы Тамань построить очистные сооружения

Апелляционный суд Краснодарского края отменил решение суда первой инстанции и обязал администрацию Таманского сельского поселения Темрюкского района построить канализацию для очистки сточных (ливневых) вод, сбрасываемых через водоотводной канала в акваторию Таманского залива Азовского моря. Тем самым суд удовлетворил апелляционную жалобу Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуры на постановление Темрюкского районного суда, ранее отклонившего исковые требования прокурора, сообщает пресс-служба ведомства.

Иск был подан по результатам прокурорской проверки, которая показала, что ливневые воды, которые сбрасываются без всякой очистки в акваторию моря через канал в станице Тамань, имеют в своем составе загрязняющие вещества в концентрации, превышающей предельно допустимые нормы. При этом администрация сельского поселения не принимает никаких мер по строительству очистных сооружений. Суд первой инстанции не удовлетворил требования по иску, теперь его решение отменено апелляционным судом, обязавшим администрацию станицы Тамань принять меры и исправить нарушение.

Ольга Логинова