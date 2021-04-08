КСП Петербурга выявила нарушения в расходовании средств Фондом капремонта

Контрольно-счетная палата (КСП) обнародовала итоги проверки деятельности петербургского «Фонда – регионального оператора капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах». Проверка затрагивала деятельность организации в 2018-2020 годы.

По данным КСП, за два года Фонд направил на ремонт многоквартирных домов 13,5 млрд рублей и отремонтировал более 4 тыс. объектов. Из этой суммы средства бюджета составили 9,8 млрд рублей, с собственников жилья — 3,7 млрд рублей. Еще 2,3 млрд рублей Фонд получил из бюджета на выплату зарплат, аренду помещений и другие расходы. За проверенный период на счетах Фонда оставались неизрасходованные средства, собранные с петербуржцев. По данным на 1 января 2021 года они составляли более 5,19 млрд рублей.

КСП «выявила значительные нарушения как со стороны Фонда, так и со стороны Жилищного комитета, в чьи обязанности входит формирование Региональной адресной программы и контроль за выполнением капитального ремонта жилищного фонда»,— говорится в отчете. В частности, нарушения на сумму 77,6 млн рублей обнаружили при выполнении госзакупок. При проверке контрактов в 55 случаях были завышены цены, в сметы включали траты на «на непредвиденные расходы», что привело к потерям средств бюджета в размере 6,7 млн рублей. Обнаружены недочеты при расходовании средств городской субсидии в размере более 239 млн рублей. По данным КСП, 220 млн рублей были необоснованно потрачены на премии сотрудникам, 210 тыс. рублей — на оплату парковки транспортных средств вне места нахождения Фонда. Кроме того, заключались дополнительные соглашения о предоставлении субсидий на ремонт на работы, которые уже выполнены. В КСП считают, что в результате этих действий нагрузка на бюджет Санкт-Петербурга выросла на 2,4 млрд рублей, и остатки средств субсидий, подлежащие возврату, возвращены не были.

Данные с результатами проверки направлены губернатору Петербурга Александру Беглову, председателю Заксобрания Вячеславу Макарову, прокурору города Сергею Литвиненко.