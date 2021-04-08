На Ставрополье сотрудников ГИБДД подозревают в получении взяток

В Пятигорске в отношении начальника отделения экзаменационной работы регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД ОМВД России по городу Пятигорску Юрия Дашкова и государственного инспектора того же подразделения Василия Донцова возбуждено уголовное дело о получение взятки за незаконные действия (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по СКФО.

По данным следствия, в середине ноября 2020 года начальник отделения получил от учащегося автошколы взятку в 18 тыс. руб. за то, что примет у него экзамен без проверки знаний ПДД и навыков вождения. Кроме того, инспектор подразделения получил взятку в 15 тыс. руб. от учащегося автошколы «Профи». Предполагалось, что с помощью взятки учащийся сможет получить водительские права без проверки знаний правил дорожного движения и навыков управления машиной.

Наталья Шинкарева