Общественная палата Сочи начала работу в обновленном составе

В Сочи утвержден и приступил к работе новый состав Общественной палаты, сообщает пресс-служба городской администрации. Общественная палата курорта состоит из 45 человек, среди них - почетные граждане, представители НКО, руководители учреждений культуры, образования, здравоохранения, санаторно-курортной отрасли, представители духовенства, лидеры общественных мнений.

Две трети состава, согласно установленным процедурным правилам, были сформированы главой курорта Алексеем Копайгородским и депутатами Городского Собрания, оставшиеся участники были избраны уже утвержденными членами палатами.

В ходе первого заседания органа местного самоуправления были утверждены регламент и структура палаты и избран председатель. На эту должность была переизбрана Надежда Козлова.

По словам госпожи Козловой, задача Общественной палаты Сочи - обеспечить согласование социально значимых интересов граждан, некоммерческих организаций, органов государственной власти и местного самоуправления, чтобы решить наиболее важные вопросы экономического и социального развития города, обеспечить соблюдение прав и свобод граждан, способствовать развитию демократических институтов.

Ольга Логинова