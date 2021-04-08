Экс-главу МО «Зюинское» в Удмуртии осудили за мошенничество

Бывшего главу муниципального образования «Зюинское» Ярского района Удмуртии осудили за мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Суд назначил ему 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 1,5 года, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Установлено, что с декабря 2017 года по апрель 2018 года подсудимый заключил фиктивный договор на ремонт пожарной машины. Так, он похитили 50 тыс. руб., которые израсходовал на личные нужды. Ремонт автомобиля при этом произведен не был. Отметим, что экс-глава поселения признал виду в ходе предварительного расследования и возместил ущерб.