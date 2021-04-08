В Волгограде арестован подозреваемый в занятии высшего положения в преступной иерархии

Центральный районный суд Волгограда избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 60-летнему Александру Юношеву, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»).

В пресс-службе облсуда уточнили, подозреваемый арестован до 31 мая 2021 года.

Александр Юношев был задержан сотрудниками регионального УМВД. Как сообщили в управлении, летом 2020 года на встрече криминальных авторитетов, проходившей в Анталье (Турция), мужчина занял высшее положение в преступной иерархии Волгоградской области, и впоследствии распространял и сохранял преступные традиции, осуществлял организационно-распорядительные функции, координировал и контролировал деятельность лиц из криминальной среды региона.

Сам фигурант отрицает факт занятия им высшего положения в преступной иерархии региона, отметили в ведомстве.

Мария Шахрай