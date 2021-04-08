Жителя Ижевска подозревают в краже из торгового павильона на 316 тысяч рублей

Полицейские задержали 25-летнего ранее судимого ижевчанина по подозрению в краже денег и имущества из торгового павильона на ул. Союзной. Ущерб составил 316 тыс. руб., в том числе была похищена табачная продукция на 270 тыс. руб., сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По версии следствия, подозреваемый, находившийся в состоянии наркотического опьянения, уснул в павильоне. Он проснулся ночью, когда объект был закрыт. Затем он похитил деньги и имущество из разных торговых точек, выломал входную дверь и скрылся. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража в крупном размере).