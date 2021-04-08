В Ярославской области на дачный сезон увеличат число пригородных поездов

На период дачного сезона в Ярославской области с мая по сентябрь 2021 года будут введены дополнительные пригородные поезда, сообщили в региональном департаменте транспорта. В сообщении отмечается, что дополнительные поезда будут курсировать по наиболее востребованным в это время направлениям.

В частности, по данным департамента дополнительные поезда будут пущены по направлениям Данилов - Ярославль-Главный и Ярославль-Главный - Нерехта. По этим маршрутам поезда будут ходить с 1 мая по 26 сентября. Рейсы запланированы на субботы и воскресенья. Еще один дополнительный поезд будет пущен по направлению Рыбинск - Пищалкино и обратно. Он будет выполнять рейсы по воскресеньям со 2 мая по 26 сентября. Подробная информация о дополнительных поездах имеется на сайте Северной железной дороги.

Антон Антонов