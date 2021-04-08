Подрядчику строительства бассейна не удалось оспорить отказ от контракта

Арбитражный суд Башкирии отказал уфимскому ООО «Мегастроймонтаж» (принадлежит Земфире Латыповой) в удовлетворении иска к Управлению капитального строительства Башкирии о признании недействительным одностороннего отказа от контракта на строительство бассейна в селе Федоровка.

Как следует из материалов дела, контракт стоимостью 63,02 млн руб. был заключен в августе 2018 года. Окончить работы планировалось в сентябре 2019 года. Дополнительным соглашением, подписанным в декабре 2019 года, стоимость работ была увеличена до 69,31 млн руб., а окончание работ продлено до июня 2020 года. Однако в октябре 2020 года ответчик в одностороннем порядке отказался от договора с «Мегастроймонтажем».

Суд установил, что на момент принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта работы подрядчик выполнил работы частично, что подтверждается актами выполненных работ и справками о их стоимости.

Суд признал необоснованными доводы «Мегастроймонтаж» компании о том, что задержка произошла не по ее вине, так как в июне 2020 года она направляла заказчику письмо о своих сомнениях в возможности применять в отделке сауны хвойные породы древесины. Суд отметил, что исполнитель не обращался к заказчику за разъяснениями по поводу используемых материалов сразу после ознакомления с проектной документацией, а ссылки на какие-либо обстоятельства, препятствующие выполнению работ, были сделаны уже в последнем месяце окончания работ, в июне 2020 года и за пределами срока выполнения работ.

Также суд отклонил объяснение компании, что исполнению договора помешала негативная эпидемиологическая обстановка в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, что «парализовало деятельность генерального подрядчика на 30 дней». В решении суда отмечается, что компания должна сначала доказать причинно-следственную связь между этими обстоятельствами и задержкой в исполнении контракта.

Суд пришел к выводу, что подрядчик «допустил существенное нарушение условий контракта, при котором заказчик в значительной степени лишился того, на что был вправе рассчитывать при заключении контракта».

Майя Иванова