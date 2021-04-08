За сутки в Самарской области умерли 12 пациентов с COVID-19

За прошедшие 24 часа в Самарской области было выявлено 197 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За этот период из больниц региона были выписаны 207 человек, переболевших COVID-19. Кроме того, за минувшие сутки в Самарской области скончались 12 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Об этом в четверг сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Нарастающим итогом всего за время пандемии в Самарской области было обнаружено более 57,3 тыс. зараженных коронавирусной инфекцией. Число умерших за этот период в регионе граждан с диагностированным COVID-19 достигло 1178 человек.

Георгий Портнов