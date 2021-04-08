В «ЦДМ на Лубянке» открылись Boboli, Castell Menorca и «Четыре глаза»

В «Центральном Детском Магазине на Лубянке» (входит в ГК «Галс», которой принадлежит бренд «Галс-Девелопмент») появилось три новых магазина — Boboli, Castell Menorca, «Четыре глаза», а также два ресторана — Hagakure Sushi и TurkHouse.

«Стимулом расширения ассортимента товаров и услуг в “Центральном Детском Магазине на Лубянке” для нас всегда является глубокое изучение и понимание потребностей наших покупателей. Именно поэтому открытие новых торговых площадок и гастрономических заведений — это всегда праздник не только для нас, но и для наших гостей. Я уверена, что именно такой подход к развитию нашего Главного Детского является самым правильным»,— отметила Светлана Мазур, директор департамента коммерческого управления ГК «Галс».

На 1-м этаже «ЦДМ на Лубянке» открылся первый в Москве монобрендовый магазин детской одежды Boboli, в котором представлена актуальная коллекция для детей с самых первых дней жизни до 16 лет. Одежда этого бренда славится своим эталонным качеством. Boboli принадлежит к числу самых престижных и именитых брендов детской одежды во всей Европе.

На «Улице сказок» свои двери открыли два новых магазина: «Четыре глаза» и Castell Menorca. В магазине «Четыре глаза» представлен огромный ассортимент современной оптической техники, можно приобрести любые оптические приборы, купить средства по уходу за оптикой, расширить свой арсенал аксессуаров для биноклей, телескопов, микроскопов и других оптических приборов.

Испанский производитель обуви Castell Menorca располагается на острове Менорка и специализируется на производстве обуви исключительного качества, дизайна и стиля. Натуральные материалы, значительная доля ручного труда, легкость в сочетании традиционного производства и модных трендов делают марку с каждым годом все более известной во всем мире.

Также в Гастрогалерее «Центрального Детского Магазина на Лубянке» открылись два новых ресторана: корнер японской кухни (суши, роллы) Hagakure Sushi и корнер с товарами из Турции TurkHouse, в котором вы сможете попробовать настоящий турецкий кофе на песке и приобрести чай, чурчхелу, рахат-лукум и многое другое.

В детском магазине введен усиленный режим дезинфекционной обработки поверхностей, проведена очистка систем кондиционирования и вентиляции, установлены УФ-рециркуляторы. Для обеспечения необходимого социального дистанцирования в общественных зонах нанесена специальная разметка. На входах в магазин можно бесплатно получить средства индивидуальной защиты — маску и перчатки, ношение которых обязательно на территории торгового комплекса.

Подробная информация о магазинах и мероприятиях в ЦДМ на Лубянке представлена на сайте и на страницах в социальных сетях @cdm_moscow.