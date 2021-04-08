В Татарстане вновь выявили 32 новых случая коронавируса

За сутки в Татарстане вновь было зарегистрировано 32 новых случая COVID-19. Один из них оказался завозным, остальные — контактными. Десять человек доставлены в больницы, 22 получают лечение на дому. Об этом говорится в сообщении оперштаба по борьбе с ковидом.

В Казани выявили 21 новый случай, в Высокогорском и Дрожжановском — по два, в Альметьевском, Балтасинском, Камско-Устьинском, Лениногорском, Нурлатском, Сабинском и Сармановском — по одному.

«На 7 апреля в Татарстане зарегистрировано 19 665 случаев COVID-19.Выздоровело за весь период 16 713 человек, в том числе 49 за минувшие сутки», — уточнили в штабе.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

"Ъ-Казань"