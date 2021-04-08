Двух краснодарских бизнесменов подозревают в отмывании 2 млрд рублей

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении двух жителей Краснодара, подозреваемых в легализации денег, полученных преступным путем. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Адыгеи.

По версии следствия, подозреваемые в момент совершения преступления были руководителями двух компаний, работающих в сфере производства и переработки сельхозпродукции. Действуя в сговоре с неустановленными лицами, они поручали бухгалтерам перечислять деньги, похищенные у одного из банков. Общая сумма похищенных средств составляла 2 млрд руб.

Для придания легитимности совершенным операциям они использовали счета, открытые в этом же банке. Полиция утверждает, что бухгалтеры, задействованные в этом процессе, не были осведомлены о преступной деятельности своих руководителей.

В отношении подозреваемых возбудили дело по ч.4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

По данным ГУ МВД Адыгеи, к настоящему времени допрошено свыше 100 человек, проведено девять экспертиз, в том числе финансово-кредитная, почерковедческая и другие, завершено несколько десятков обысков на территории Республики Адыгея, Краснодарского края и города Москвы. По линии НЦБ Интерпола также проводится работа по установлению выведенных за рубеж активов и розыску других виновных лиц.

На период следствия оба фигуранта дела освобождены под подписку о невыезде. На их имущество общей стоимостью 1,2 млрд руб. наложен арест.

Алексей Белянин