В Удмуртии полицейским пришлось стрелять для остановки автомобиля

Сотрудники автопатруля ДТС в Можге применили табельное оружие для остановки 24-летнего нарушителя на автомобиле Audi. Водитель отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. В отношении мужчины составили административные протоколы по ч.1 ст.12.26 КоАП РФ (отказ от прохождения медосвидетельствования), ч.2 ст.12.25 КоАП РФ (невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке).

Установлено, что в ночное время инспекторы обратили внимание на автомобиль, передвигающийся с одной включенной фарой. Водитель не отреагировал на требование об остановке и попытался скрыться. В ходе преследования с включенными спецсигналами инспекторы неоднократно высказывали требования об остановке машины, но нарушитель на них не реагировал, создавая аварийные ситуация и не реагируя на сигналы светофоров.

Затем автомобиль выехал из Можги в сторону поселка Кизнер, а сотрудник ДПС решил применить табельное оружие, повредив колесо. Машина остановилась, водитель и пассажир попытались скрыться в лесу, но были задержаны инспекторами.