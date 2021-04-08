Нижегородцев оштрафовали на 1 млн рублей за отсутствие тестов на COVID-19

За отсутствие результатов тестов на коронавирус COVID-19 по возвращении из-за границы оштрафовали 130 нижегородцев к началу апреля, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Сумма назначенных им штрафов превысила 1 млн руб.

За все время в ведомстве выявили 725 нарушителей. В отношении них составили протоколы по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»). Штраф для граждан может составить от 15 тыс. до 40 тыс. руб.

В Роспотребнадзоре напомнили, что сдать тест на COVID-19 методом ПЦР необходимо в течение трех календарных дней со дня прибытия регулярными авиарейсами из-за границы. Результаты нужно загрузить на Единый портал государственных услуг. Это требование относится как ко взрослым, так и детям.

Анастасия Еремина