В Прикамье выявили 112 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией

За прошедшие сутки коронавирусная инфекция была диагностирована у 112 жителей Пермского края. Днем ранее этот показатель составлял 113 человек.

По данным краевого минздрава, из числа новых заболевших 14 человек госпитализированы, 98 проходят лечение дома. В «ковидных» отделениях больниц края проходит лечение 681 пациент, из них 61 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. 1058 человек находятся на карантине.

С начала пандемии COVID-19 был выявлен у 52 151 жителя Пермского края, 46 927 человек выздоровели. По данным на 8 апреля, полностью прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции 66 734 жителя Пермского края.