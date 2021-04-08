ЮУ КЖСИ в 2020 году получила чистую прибыль после трех лет убытков

АО «Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки» по итогам 2020 года получило чистую прибыль в размере 31,986 млн руб. Информация об этом опубликована в базе сервиса «СПАРК-Интерфакс». До этого компания три года подряд завершала с убытками: в 2017 году они составили более 1,3 млрд руб., , в 2018-м – 21 млн., в 2019-м – 105 млн руб.

Выручка от продажи по итогам 2020 года составила 546,29 млн руб., увеличившись по сравнению с 2019 годом (310,597 млн) почти на 76%. Денежный поток в прошлом году достиг 385,2 млн руб. (-112,9 млн в 2019-м).