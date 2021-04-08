Арестован «авторитет», контролировавший криминал в Волгоградской области

Арестован 60-летний житель Волгограда, подозреваемый в том, что контролировал деятельность криминала в регионе. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону, в задержании «авторитета» участвовали оперативники Управления уголовного розыска, следователи ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области и сотрудники регионального УФСИН при силовой поддержке Росгвардии. Как уточнила объединенная пресс-служба судов Волгоградской области, речь идет об Александре Юношеве. Решение об аресте принимал Центральный районный суд Волгограда.

По данным полиции, летом 2020 года на встрече криминальных авторитетов, проходившей в турецкой Анталье, мужчина занял высшее положение в преступной иерархии Волгоградской области, затем «распространял и сохранял преступные традиции, осуществлял организационно-распорядительные функции, координировал и контролировал деятельность лиц из криминальной среды региона».

Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение особо тяжких преступлений, в общей сложности провел в местах лишения свободы 20 лет.

У подозреваемого дома и у людей из его окружения прошли обыски, изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»; до 15 лет лишения свободы). Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сам арестованный отрицает факт занятия им высшего положения в преступной иерархии региона.

Сергей Петунин, Саратов