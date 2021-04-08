Суд отменил приговор арзамасской чиновнице из-за его мягкости

В Нижегородской области по инициативе прокуратуры отменен приговор бывшей чиновнице, в феврале 2021 года осужденной за мошенничество с квартирами для детей-сирот. По данным прокуратуры, сотрудница арзамасской администрации в 2018 году вступила в сговор с местным предпринимателям, который на вторичном рынке находил жилые помещения, заранее зная, что ни по своим параметрам не могут быть использованы для участия в программе по предоставлению жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Стоимость этих квартир была ниже установленных требований аукциона. Предприниматель указывал в заявке на участие в электронном аукционе ложные сведения о характеристиках квартир. После заключения контракта с администрацией на покупку квартир он отдавал собственникам часть от полученной суммы. Оставшиеся деньги бизнесмен делил с чиновницей, которая помогала ему реализовывать преступную схему.

Всего по данной схеме были приобретены 11 квартир на общую сумму свыше 12 млн руб. при их фактической их стоимости 8,5 млн руб.

По решению Арзамасского городского суда чиновнице было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2,5 года условно с испытательным сроком на два года. Прокуратура не согласилась с таким, по ее мнению, чрезмерно мягким приговором и обжаловала решение суда. Нижегородский областной суд, проверив доводы гособвинения, согласился с ними и отметил вынесенный приговор. Уголовное дело направлено тот же Арзамасский городской суд. Там оно должно быть рассмотрено другим составом суда.

Андрей Репин