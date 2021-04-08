Замечания по гарантийным дорогам в Ижевске устранят до 25 мая

До 25 мая подрядчики устранят замечания по гарантийным дорожным объектам в Ижевске за свой счет. В городе таких участков 190, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Уже сейчас проверено 23 участка. Основные замечания — продольные и поперечные трещины, механические повреждения бортовых камней, незначительное отклонение крышек смотровых колодцев, аварийных дефектов нет»,— говорится в сообщении.

Отметим, что в настоящее время в Ижевске готовят литой асфальт для ямочного ремонта дорог. Это временная мера для избегания аварий до строительного сезона. В среднем за ночь дорожники ремонтируют до 200 кв. м дорожного полотна, за прошлую ночь — 420 кв. м.