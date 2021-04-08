В центральный аппарат СКР передадут дело о смерти матери двоих детей в Ярославле

Дело о смерти матери двоих детей в Ярославле будет передано для расследования в центральный аппарат Следственного комитета России. Распоряжение об этом накануне дал глава СКР Александр Бастрыкин во время приема граждан в режиме видео-конференц-связи, сообщили в пресс-службе СК России.

К Александру Бастрыкину обратилась жительница Ярославля. Она сообщила, что не согласна с результатами расследования по уголовному делу о гибели ее дочери в июне 2018 года. Тогда тело погибшей женщины обнаружили в лесополосе в Ленинском районе Ярославля. На теле женщины было обнаружено несколько ножевых ран. Обратившаяся к главе СКР ярославна не согласилась с выдвинутой следствием версией о самоубийстве женщины, у которой осталось двое детей.

Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело следователям в центральный аппарат ведомства. Он также направил в Ярославль криминалистов из Главного управления криминалистики. Судебно-экспертный центр СКР проведет дополнительные экспертизы. Глава ведомства распорядился провести тщательную проверку круга общения погибшей.

«Два года нет никакого движения по делу, не отработаны версии и близкий круг. Раскрытие данного преступления – дело принципа для следствия»,– отметил глава Следственного комитета.

Александр Бастрыкин также назначил служебную проверку. На период проведения проверки отстранены от исполнения служебных обязанностей отстранены криминалист и следователь, которые занимались данным уголовным делом.

Антон Антонов