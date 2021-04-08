Жительница Астраханской области подозревается в попытке обманом получить соцвыплату

В Астраханской области Приволжский межрайонный следственный отдел СУ СКР возбудил уголовное дело в отношении 32-летней женщины, подозреваемой в покушении на мошенничество при получении выплат в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.2 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба управления.

По версии следствия, жительница одного из сел Приволжского района области приобрела у неустановленных лиц трудовую книжку с ложными сведениями о своем трудоустройстве с 2014 года в должности экспедитора молока и молочной продукции у главы крестьянско-фермерского хозяйства. Это якобы дало ей возможность на получение соцвыплаты на приобретение жилья. Так, подозреваемой полагалась субсидия в размере более 1,7 млн руб., однако женщина выплату не получила, поскольку сотрудники администрации установили ее фактическое место работы.

Расследование продолжается.

Мария Шахрай