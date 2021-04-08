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Власти Краснодарского края рекомендовали работодателям сделать Радоницу выходным днем

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление, согласно которому православный праздник Радоница объявлен выходным днем. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

«В этом году Радоница выпадает на 11 мая — вторник. Ежегодно в этот день на Кубани выходной. Жители края поминают тех, кого уже нет с нами рядом. Этот год не станет исключением. Подписал соответствующее постановление, рекомендовал руководителям организаций сделать этот день для своих сотрудников нерабочим»,— сказал господин Кондратьев, его слова приводятся в сообщении.

Наталья Шинкарева


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