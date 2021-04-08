В Татарстане экс-главу исполкома осудят за превышение полномочий

В ближайшее время в Татарстане перед судом предстанет бывший глава исполкома Муслюмовского района и районной палаты имущественных и земельных отношений Ильнур Ахметов. Его обвиняют в превышении должностных полномочий (ч.1 ст. 286 УК РФ), передает пресс-служба управления СКР по республике.

По данным следствия, с мая по август 2019 года бывший чиновник «совершил действия, направленные на незаконное списание с казны муниципального образования «Муслюмовский муниципальный район» имущества, находящегося в муниципальной собственности». В частности, весной Муслюмовский район подписал с АО «Татагролизинг» договор пожертвования, согласно которому в бюджет района передали различное движимое и недвижимое имущество более чем на 88 млн руб., а позже, как считают в СКР, обвиняемый подписал распоряжение о списании имущества с баланса района, в том числе переданного «Татагролизингом». При этом, по данным ведомства, часть имущества использовали граждане, приближенные к руководству района.

Вину бывший чиновник полностью признал, уточнили в СКР.

"Ъ-Казань"