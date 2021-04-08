Нарушены сроки строительства нижегородских детских садов по нацпроекту

Органы прокуратуры выявили нарушения при строительстве детских садов в Нижегородской области, возведение которых идет в рамках национального проекта «Демография». По данным пресс-службы областной прокуратуры, в этом году по нацпроекту в регионе должны ввести в эксплуатацию 20 детских садов.

В ходе проверки выяснилось, что подрядчики на некоторых объектах ведут работы с отставанием от графика. Такие нарушения выявили в Выксе, Кстовском муниципальном районе, а также Канавинском, Ленинском, Московском, Приокском и Советском районах Нижнего Новгорода.

По результатам проверок руководителям организаций-подрядчиков объявили девять предостережений и вынесли два представления. После этого подрядчики привлекли дополнительную технику и персонал для строительства объектов.

Андрей Репин