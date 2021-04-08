Исполнительный директор реготделения «Опоры России» претендует на мандат депутата Госдумы

Исполнительный директор Пермского регионального отделения общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Екатерина Родригес Тексидор заявилась на праймериз «Единой России» по выборам в Госдуму. Как поясняют в реготделении партии, Екатерина Родригес Тексидор стала участником предварительного голосования на выборы по единому федеральному избирательному округу (партийному списку).

Предварительное голосование «Единой России» будет проходить с 24 по 30 мая через портал «Госуслуги». Проголосовать могут все желающие. Победители праймериз будут выдвинуты партией на выборы в Пермскую думу, краевой парламент и Госдуму РФ. Среди подавших документы на участие в праймериз «Единой России» в Госдуму по единому федеральному избирательному округу на территории Прикамья: действующий депутат Госдумы РФ Александр Василенко, депутат заксобрания Ирина Ивенских, предприниматель Антон Немкин, руководитель благотворительного экологического фонда «Обитаемый Урал» Вячеслав Марков и худрук Пермского губернского оркестра Евгений Тверетинов.