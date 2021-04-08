В Самаре экс-сотрудники ГЖИ осуждены за хищение 7 млн рублей

Вынесен приговор экс-сотрудникам Государственной жилищной инспекции Самарской области Сергею Мельникову и Владиславу Потапову. Они признаны виновными в хищении 7 млн руб. из бюджета региона путем обмана группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Приговор огласил Октябрьский районный суд Самары. Решение в законную силу не вступило. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В частности, суд приговорил обвиняемых к реальным срокам заключения. Сергея Мельникова отправили на три с половиной года в колонию общего режима. Владислав Потапов приговорен к трем годам лишения свободы в аналогичном исправительном учреждении.

В частности, суд выяснил, что бывший руководитель региональной Госжилинспекции Андрей Абриталин назначил Сергея Мельникова в ноябре 2010 года на должность главного консультанта Центрального управления контроля за сохранностью жилищного фонда Самарской области ГЖИ. В ноябре 2015 года Андрей Абриталин повысил подчиненного до своего заместителя – руководителя Южного управления жилнадзора инспекции.

Перед этим в феврале 2015 года Сергей Мельников вынес распоряжение о приеме в ГЖИ в качестве специалиста первой категории Южного управления жилищного надзора Владислава Потапова. Суд пришел к выводу, что Владислав Потапов фактически не работал в региональной Госжилинспекции, но ему начислялась зарплата и прочие положенные выплаты, включая командировочные расходы (суточные, проезд и проживание).

Эти деньги Андрей Абриталин и Сергей Мельников вместе с Владиславом Потаповым потратили на свои цели. Суд также установил, что бывшие подчиненные экс-главы областной ГЖИ при участии последнего подделывали документы о командировках, а полученные на это средства присваивали. Сумма нанесенного ущерба превысила 7 млн руб. Ранее, в минувшем году, за эти преступления уже был осужден Андрей Абриталин.

Георгий Портнов